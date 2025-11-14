Arranca construcción pozo en la comunidad Los Morales de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo dio el arranque oficial a la construcción del pozo profundo de agua entubada en la comunidad de Los Morales, una obra fundamental para garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de las familias.

En el evento estuvieron presentes el Presidente Municipal Job Eduardo Gallardo Santellano; el Director de Obra Pública, Alejandro Ortega Camarena; el Delegado de la comunidad, Víctor Alejandro Contreras Soto; la Subdelegada Dora Martínez Sánchez; así como directores y miembros del H. Ayuntamiento.

Durante su intervención, el Presidente Municipal destacó que “cada obra que iniciamos en las comunidades representa un paso firme hacia un Abasolo más digno y con mejores servicios; nuestro compromiso es responder a las necesidades reales de la gente”.

Durante la ceremonia se presentó la ficha técnica del proyecto y se subrayó la importancia de esta obra para atender una demanda prioritaria de la comunidad. El acto concluyó con el banderazo de inicio y la fotografía oficial.