Del Virreinato a Las Poquianchis: paseo por el Archivo Histórico del Poder Judicial de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La inversión fue de 10 millones de pesos, pero lo resguardado en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Guanajuato es invaluable: más de 70 mil documentos clasificados y tratados para su conservación son el punto de arranque para conocer la historia de los casos judiciales (penales y civiles) de la entidad desde 1611 hasta el caso de “Las Poquianchis”, registrado en 1964.

El Archivo Histórico del Poder Judicial fue inaugurado esta mañana en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nacional de Archivos. El presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, encabezó su apertura y explicó la mayor parte de los pormenores sobre los servicios que ofrece: una sala climatizada para la consulta, equipamiento para manipulación de documentos, un área para el tratamiento de documentos y el espacio dispuesto para su resguardo.

El recorrido por las instalaciones mostró, en principio, uno de los documentos de más interés público del momento: el expediente de “Las Poquianchis”, el caso de hermanas lenonas que explotaban y asesinaban mujeres y que fueron procesadas en 1964 en San Francisco del Rincón.

El expediente, con documentos del proceso –entre los que destacan fotos, actas y fichas, podrá ser consultado por el público en general, previa solicitud. Quien atenderá este tema es el director del archivo, el historiador Luis Ernesto Camarillo Ramírez.

Tinajero Muñoz informó que la inversión asignada al Archivo Histórico fue de 10 millones de pesos y que eso contempla la restauración y tratamiento de documentos que pasaron del archivo de concentración al de repositorio histórico.

De acuerdo con la ley, deben estar 70 años en el de concentración y luego pasan al histórico, aunque en este caso la excepción es el de “Las Poquianchis”.

Los documentos judiciales resguardados datan de 1611, desde la época virreinal, prosigue con otros de la etapa de la independencia, siglo XIX, hasta mediados del siglo XX.

Tinajero Muñoz destacó la importancia de poder consultarlos, pues permitirá investigar y conocer la historia de los procesos judiciales, el desarrollo de las instituciones relacionadas con la justicia y el derecho y la narrativa y lenguaje de diversas épocas. Mostró documentos de 1809, 1909 y 1911 en los que se plasma caligrafía y estilos de escritura correspondientes a diferentes momentos históricos.

En la sala de resguardo tienen más de 70 mil hojas que se resguardan en cajas negras, en un ambiente de temperatura controlada y de protección contra el polvo. Tiene tanques especiales que en caso de incendio sueltan un gas que inhibe el oxígeno y no daños al papel, lo que garantizar una mayor conservación y protección de los documentos.

La institución tiene otros 70 mil documentos más que serán sometidos a limpieza y a posterior clasificación para su consulta. La sala, además, comentó Camarillo Ramírez, tiene espacio para muchos documentos más y su potencial de vida útil des de 25 años más.

Además de la posibilidad de poder consultar los documentos originales, el Poder Judicial realiza impresiones facsimilares para llevar documentos a muestra o poder ser consultados y trabaja en la elaboración de archivos digitalizados, con la finalidad de consultas a distancia. En estos casos, se digitalizan los documentos solicitados.

Lo consultable

El archivo conserva expedientes civiles que documentan procesos de partición de bienes, testamentos, inventarios y juicios ejecutivos mercantiles, como el expediente 25/1611, testamento e inventario de bienes de Juan Vizcaíno, difunto en las minas de Xichú; 25/1669 sobre los bienes de Felipe Javier Moreno, o el expediente 20/1654 relativo a la división de una hacienda de minas entre los herederos de Miguel Leal, todos del Juzgado de Letras Civil de Primera Instancia de San Luis de la Paz. Estos documentos permiten reconstruir la historia de la propiedad, las relaciones familiares y las estructuras económicas del estado, aportando elementos clave para la investigación genealógica, territorial y patrimonial.

De igual manera, en el Archivo se encuentran causas criminales instruidas por delitos como robo, lesiones, comercio carnal ilícito y robo de piedra minera, que permiten observar la tipificación penal, la actuación de los jueces ciudadanos y la aplicación de justicia en contextos rurales y urbanos.

Se citan ejemplos como el expediente 49/1911 del Juzgado Penal de San Luis de la Paz, por robo de frutas, o el expediente 559/1809 también del Juzgado Penal de San Luis de la Paz, en el que un padre indígena acusa a un hacendado por abuso sexual contra su hija. Estos casos revelan no sólo la dimensión jurídica de los casos, sino también las tensiones sociales, económicas y étnicas de la época.

Los casos judiciales concentrados son de 1955 hacia atrás, pues la ley señala que deben ser integrados al Archivo Histórico cuando alcanzan los 70 años de antigüedad.

Una visita al lugar constituye un viaje por el tiempo, que puede hacerse en la sede del organismo, ubicada en el acceso al fraccionamiento Cúpulas, atrás de la sede de la Fiscalía General de la República y frente al cuartel de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.