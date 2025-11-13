Dificultades en contrataciones de Condumex en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Aunque la llegada de la planta Condumex a Manuel Doblado ha representado una de las mayores apuestas económicas de la actual administración, la empresa enfrenta problemas para completar su plantilla laboral debido a la falta de documentos y la baja respuesta de algunos aspirantes.

El presidente municipal Adolfo Alfaro señaló que actualmente cerca de 400 personas ya han sido contratadas, y la meta es alcanzar 560 al cierre de 2025, con la expectativa de llegar hasta 1,200 empleos el próximo año. Sin embargo, reconoció que el proceso de reclutamiento ha sido más complicado de lo previsto.

“Influyen muchos factores, tanto encontrar los perfiles adecuados como la misma voluntad de las personas para sacar sus documentos. Algunos no quieren tramitar su RFC, y eso detiene su contratación”, explicó Alfaro.

El edil indicó que la empresa, al ser formal y cumplir con todos los procesos fiscales, requiere que los trabajadores estén registrados ante el SAT, ya que los pagos se realizan por medios electrónicos. Esta situación ha representado un obstáculo para varios aspirantes que no cuentan con los documentos o no están dispuestos a realizar los trámites necesarios, los cuales en muchos casos implican trasladarse a ciudades como Irapuato o León.

Aunque el municipio no puede intervenir directamente en la obtención del RFC, el alcalde comentó que se brinda orientación a los interesados para guiarlos en el proceso. “Les decimos cuál es el camino que pueden llevar a cabo. Es un trámite muy personal, pero los cibercafés del municipio ya saben los pasos y ayudan a facilitarlo”, agregó.

Mientras tanto, el reto inmediato para Manuel Doblado y Condumex es superar las barreras administrativas que impiden a muchos habitantes acceder a un empleo formal, y con ello aprovechar al máximo la oportunidad económica que representa la llegada de la empresa al municipio.