Congreso de Guanajuato propone sugerencias para el T-MEC

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión ordinaria, El pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó el acuerdo para remitir a la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Federal el documento integrador de las aportaciones derivadas del Foro «T-MEC: Retos y Oportunidades para Guanajuato», como parte del proceso de consulta en preparación para la revisión conjunta prevista en el artículo 34.7 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el texto se señala que la remisión de ese documento representa una gran oportunidad en el umbral del cierre de la consulta pública iniciada por la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Federal, posicionando al Poder Legislativo a través de su Asamblea como actor proactivo e impulsor de la participación, bajo una visión colaborativa de sumar esfuerzos.

La panista María Isabel Ortiz Mantilla habló a favor de la propuesta y señaló que Guanajuato no solo participa, sino que lidera con visión y compromiso, y que el planteamiento anterior era prueba de ello, que había sido construido de manera conjunta, sin distingo de colores.

Apuntó que se tenía la oportunidad de fortalecer las estrategias de sostenibilidad y que el documento se enviaría como Congreso a la Secretaría de Economía federal, derivado del foro donde participaron expertos a nivel internacional y nacional, académicos, entre otros.

El moreninista David Martínez Mendizábal indicó que los tratados que ha suscrito México, entre ellos el T-MEC y TLC, han ido fortaleciendo la integración comercial, y externó que se busca que el Congreso de Guanajuato no se quede al margen.

El panista Roberto Carlos Terán Ramos señaló que se trata de definir como nación cómo nos queremos insertar en el mundo. Argumentó que, frente a presiones externas, la división interna no es algo que puedan permitirse.

Remarcó que el futuro económico del país no se defiende desde trincheras individuales sino desde la construcción de soluciones comunes que resistan el devenir de las coyunturas políticas y se sostengan en la inteligencia colectiva de las instituciones.

La ecologista Luz Itzel Mendo González precisó que lo que se está por enfrentar como país, y por supuesto como estado, ante los posibles escenarios que se vislumbran en la revisión del T-MEC los obliga a redoblar esfuerzos, para fortalecer el marco normativo, con una visión de sostenibilidad, competitividad y desarrollo equilibrado.

Apuntó que también en el análisis presentado se pone la reflexión profunda de que no existe crecimiento verdadero sin protección climática, sin transición hacia modelos de producción sostenibles, sin economía circular, sin gestión responsable de los recursos naturales, sin inclusión social, sin certeza jurídica y sin justicia para todas y todos.