“Al final Dios lo liberó del tormento”: luto por don Teo, panadero secuestrado

Irapuato, Guanajuato.- Familiares de don Teo, panadero que fue sacado a la fuerza de su domicilio en la colonia Playa Azul del Irapuato, lo despiden luego de que fue localizado sin vida. “Y al final si fue libre !!! Al final Dios lo liberó del tormento, lo encontramos, no como hubiéramos querido, !! Hasta pronto tío !! Ahora estar junto a sus papás y algunos hermanos !!”, compartió su sobrina en Facebook.

El dueño de la panadería El Convento fue secuestrado el 24 de septiembre y desde entonces su ficha de búsqueda fue difundida por medios de comunicación, familiares, amigos y personas que se unieron a la causa. El colectivo Hasta Encontrarte lanzó un comunicado exigiendo al gobierno municipal su apoyo ante el crimen contra el panadero y a la fiscalía se le pidió una investigación competente.

El 26 de septiembre se confirmó el hallazgo de su cuerpo y con dolor, sus seres queridos agradecieron haberlo encontrado. Don Teo era muy apreciado por su “buen corazón”, como apuntaba quien lo frecuentaba.

Amistad Cristiana lamentó su deceso y reconoció su devoción a Dios y su desempeño ejemplar como padre, esposo y amigo. Asimismo, sus conocidos le dedicaron mensajes de despedida: “Uno de los mejores hombres que Dios me permitió conocer. Que Dios de consuelo al corazón de su familia”.