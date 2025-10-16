DIF Irapuato invita a donar víveres para familias afectadas por inundaciones en Veracruz

Irapuato, Guanajuato.- Con el propósito de tender la mano a quienes hoy enfrentan momentos difíciles, el Sistema DIF Irapuato invita a la ciudadanía a sumarse a la Colecta de Víveres en apoyo a las familias afectadas por el desbordamiento del río Cazones, en Poza Rica, Veracruz.

En un acto de solidaridad que une corazones, el DIF Municipal habilitó centros de acopio para recibir:

Herramientas para limpieza comunitaria y productos de limpieza. Artículos de higiene personal. Agua embotellada y alimentos no perecederos (con mínimo tres meses de caducidad, como arroz, frijol, lentejas, aceite, entre otros).

Las donaciones pueden entregarse de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., en el Almacén Alimentario del Sistema DIF Irapuato, ubicado en Vasco de Quiroga s/n, colonia Morelos, a un costado del Zoológico.

De igual manera, se ha dispuesto una sede alterna en el Parque Ecológico de Irapuato, ubicado en Héroe de Nacozari No. 2278, Residencial Bosques, para facilitar la entrega de apoyos.