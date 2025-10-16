Policía de Irapuato asegura camioneta con motores robados y detiene a sujeto con antecedentes

Irapuato, Guanajuato.- En atención a un alertamiento emitido por el sistema de arcos carreteros y videovigilancia del C4, la Policía Municipal de Irapuato aseguró una camioneta con irregularidades en sus registros y detuvo a un individuo con antecedentes penales.

El hecho ocurrió en el Cuarto Cinturón Vial, tras activarse una alerta por el paso de una camioneta Nissan Frontier color blanco, posiblemente vinculada a un hecho delictivo.

Gracias al seguimiento en tiempo real y la coordinación entre monitoristas y unidades que patrullaban la zona, los uniformados lograron ubicar y detener al conductor, identificado como César Guadalupe “N.”, de 34 años, originario de Poncitlán, Jalisco.

Al verificar la información del vehículo en Plataforma México, se confirmó que el número de motor coincidía con siete motores reportados como robados en distintos puntos del país, incluidos Morelia, Tecámac, Ecatepec, Chalco y Guerrero.

El detenido también cuenta con antecedentes por acopio de armas de fuego y delitos contra la salud.

César Guadalupe “N.” y la camioneta fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.