DIF Guanajuato y UNAM profesionalizarán atención social

León, Guanajuato.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Fundación UNAM, Capítulo Guanajuato A.C., firmaron un convenio de colaboración y cooperación que formaliza la alianza entre ambas instituciones para promover la formación académica, la investigación y el trabajo comunitario en beneficio de las familias guanajuatenses.

La Fundación UNAM, Capítulo Guanajuato A.C., es una asociación civil sin fines de lucro que colabora con la Universidad Nacional Autónoma de México para impulsar proyectos académicos, científicos y culturales con impacto social, mediante la gestión de recursos y la vinculación con instituciones públicas y privadas.

El convenio fue firmado por el presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, el Director General, José Alfonso Borja Pimentel y el presidente de la Fundación UNAM Capítulo Guanajuato, Javier Aguirre Vizzuett, en presencia de consejeros y representantes académicos.

Durante su mensaje, Juan Carlos Montesinos resaltó que este convenio refleja una alianza entre el conocimiento y la sensibilidad social en beneficio de las familias de Guanajuato: “el conocimiento tiene que ponerse al servicio de las personas, es por eso que en el DIF Estatal celebramos esta unión con la Fundación UNAM, porque nos permite aprender, compartir y transformar la realidad de quienes más lo necesitan donde la ciencia y el corazón estarán trabajando juntos por Guanajuato”.

En tanto, José Alfonso Borja Pimentel, señalo que la colaboración permitirá fortalecer el trabajo técnico y profesional de la institución: “a través de este convenio, unimos esfuerzos con una de las instituciones más reconocidas del país para profesionalizar aún más la labor social. La educación y la investigación serán nuestras aliadas para seguir construyendo bienestar con base en conocimiento, experiencia y compromiso”.

El funcionario estatal explicó que entre las acciones que contempla este convenio se encuentran la formación académica, organización de conferencias, cursos, talleres y diplomados dirigidos al personal del DIF Estatal y a la comunidad universitaria. Además, prácticas y servicio social, programas de vinculación profesional y comunitaria en favor de la población atendida por el Sistema DIF Estatal, asimismo, asistencia técnica y proyectos de investigación conjunta; desarrollo de planes de educación continua, estrategias sociales y materiales de difusión con respaldo académico.

Borja Pimentel, mencionó que se proyecta la Promoción y difusión producción y distribución de material didáctico y campañas informativas conjuntas.

Con el convenio, el Sistema DIF Estatal y la Fundación UNAM Capítulo Guanajuato realizarán acciones en favor de la formación, la innovación y la solidaridad, sumando esfuerzos para impulsar un Guanajuato más preparado y humano.