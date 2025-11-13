Colonia Morelos participa en programas de integración social en Irapuato

Los habitantes participaron en pláticas de prevención de violencia de género, activación física y otras actividades

Redacción Notus13 noviembre, 2025

Irapuato Guanajuato.- Con actividades de integración social como activación física, pláticas de prevención de la violencia de género y acciones de proximidad ciudadana, vecinas y vecinos de la colonia Morelos de Guadalupe de Rivera participaron en el Programa Redes y Espacios de Paz, impulsado por el Sistema DIF Municipal.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, felicitó a las y los habitantes por su participación y por sumarse al esfuerzo de construir comunidad y mejorar su entorno. Recordó además que el Gobierno Municipal se mantiene cercano a la ciudadanía.

“Esto que hoy estamos haciendo aquí, en la Morelos de Guadalupe, lo estamos replicando en otras partes. Imagínense cuántas semillas estamos sembrando, semillas que quedarán para toda la vida, y cuando lleguen las situaciones difíciles, podrán recurrir a lo que ya aprendieron”, compartió.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro García, explicó que este programa busca fortalecer la convivencia, mejorar el entorno y acercar los servicios que ofrece el Gobierno de Irapuato, siendo una iniciativa que se desarrolla en distintas zonas de la ciudad.

“Ustedes son una comunidad muy participativa, y cuando hay participación, hay voluntad, ganas de aprender y de superarse. Eso ya es un paso adelante. Hoy estamos aquí para agradecerles su confianza, su cercanía y refrendar nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes”, destacó.

Redacción Notus13 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información