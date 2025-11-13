Colonia Morelos participa en programas de integración social en Irapuato

Irapuato Guanajuato.- Con actividades de integración social como activación física, pláticas de prevención de la violencia de género y acciones de proximidad ciudadana, vecinas y vecinos de la colonia Morelos de Guadalupe de Rivera participaron en el Programa Redes y Espacios de Paz, impulsado por el Sistema DIF Municipal.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, felicitó a las y los habitantes por su participación y por sumarse al esfuerzo de construir comunidad y mejorar su entorno. Recordó además que el Gobierno Municipal se mantiene cercano a la ciudadanía.

“Esto que hoy estamos haciendo aquí, en la Morelos de Guadalupe, lo estamos replicando en otras partes. Imagínense cuántas semillas estamos sembrando, semillas que quedarán para toda la vida, y cuando lleguen las situaciones difíciles, podrán recurrir a lo que ya aprendieron”, compartió.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro García, explicó que este programa busca fortalecer la convivencia, mejorar el entorno y acercar los servicios que ofrece el Gobierno de Irapuato, siendo una iniciativa que se desarrolla en distintas zonas de la ciudad.

“Ustedes son una comunidad muy participativa, y cuando hay participación, hay voluntad, ganas de aprender y de superarse. Eso ya es un paso adelante. Hoy estamos aquí para agradecerles su confianza, su cercanía y refrendar nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes”, destacó.