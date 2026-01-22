DIF Estatal entrega 452 estufas ecológicas en 34 municipios de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, DIF Estatal, concluyó la entrega y redistribución de 452 estufas ecológicas en 34 municipios del estado, beneficiando de manera directa a personas de 64 comunidades rurales, como parte del programa de Red Móvil Salud y Bienestar Comunitario, además, la estrategia mejora la salud, la economía familiar y el cuidado del medio ambiente.

El Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, destacó que este equipamiento sustentable tiene un impacto inmediato en la calidad de vida de las familias, al disminuir la exposición al humo dentro de las viviendas, reducir el consumo de leña y generar ahorros en los gastos del hogar.

“Cada estufa que entregamos representa un hogar más seguro, un aire más limpio y una oportunidad real para que nuestras familias vivan una mejor calidad de vida, es un paso firme hacia comunidades más saludables y sustentables”, afirmó.

Borja Pimentel explicó que la distribución de las estufas ecológicas forma parte de una política social del Gobierno de la Gente con enfoque preventivo, ya que contribuye a reducir enfermedades respiratorias, principalmente en niñas, niños, personas mayores, sobre todo en mujeres, quienes históricamente han estado más expuestas al humo de los fogones tradicionales.

Asimismo, señaló que el proceso de selección de las y los beneficiarios se realizó mediante diagnósticos participativos aplicados durante el primer año de integración de los Grupos de Desarrollo del Programa Red Móvil, lo que permitió identificar a las familias que aún cocinan con fogones abiertos.

“Este trabajo comunitario nos permite llegar a quienes más lo necesitan, con soluciones que realmente transforman su día a día y fortalecen el bienestar familiar”, agregó.

Cabe mencionar que las estufas ecológicas están diseñadas con materiales resistentes y aislantes térmicos, lo que garantiza una combustión más eficiente, reduce el consumo de leña y minimiza las emisiones contaminantes dentro de los hogares. Además, cuentan con

chimenea que expulsa el humo al exterior, brindando mayor seguridad y comodidad al momento de cocinar.

Entre los principales beneficios ambientales y sociales de este equipamiento se encuentran la disminución de la deforestación, la reducción de emisiones de humo y contaminantes, el uso de materiales reciclables, la prevención de enfermedades respiratorias, la reducción de gastos familiares y la mejora de la calidad de vida en comunidades rurales.

Los municipios que han sido beneficiados con la entrega de estufas ecológicas son: Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Manuel Doblado, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Purísima del Rincón, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.

El Sistema DIF Estatal sigue trabajando por impulsar comunidades más saludables, seguras y sustentables, priorizando a las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.