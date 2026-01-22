Moto sicarios dejan 2 muertos y un herido en menos de 24 horas en Irapuato

La tarde de este miércoles hombres armados desataron la violencia en el municipio en dos hechos distintos

Redacción Notus22 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El pasado miércoles por la tarde se registraron dos hechos que dejaron dos muertos y un herido. La colonia Las Américas reportó la muerte de un hombre en su propia casa al ser baleado por hombres armados. Horas antes, en una vulcanizadora de la comunidad Cuarta Brigada, un hombre lesionado y otro sin vida fue el saldo de un ataque. Moto sicarios desatan la violencia en el municipio.

La tarde noche del 21 de enero en la calle Managua, esquina con Nicaragua de Las Américas, un hombre fue privado de la vida cuando sus agresores irrumpieron en su vivienda, disparando continuamente. Tras notificarlo al sistema de emergencias, los paramédicos intentaron auxiliar a la víctima, pero no tuvieron éxito, pues ya no contaba con signos vitales.

Vecinos de la colonia relataron que habían visto a los criminales rondando en su vehículo, sin embargo, no sospecharon de ellos.

Anteriormente, cerca del medio día las autoridades habían acudido a Cuarta Brigada, sobre la carretera Irapuato-Salamanca para atender un reporte. Al llegar, encontraron en una vulcanizadora a una persona sin vida y a otra lesionada por disparos.

En ambos casos, los presuntos responsables huyeron a bordo de sus motocicletas. Cabe destacar que la mayoría de hechos delictivos en los que se presenta homicidio doloso, esta modalidad es habitual.

