Día del Periodista en México: 7 comunicadores asesinados en 2025; dos en Guanajuato

GUANAJUATO, GTO.- Este 4 de enero se celebra El Día del Periodista Mexicano en honor a Manuel Caballero, periodista y escritor nacido en Tequila, Jalisco, que revolucionó el gremio periodístico en el país en la época del porfiriato, considerado el padre del arte de reportear. Murió un 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México.

Se trata de una profesión que en el país ha tenido riesgos: represión y asesinato, tanto por motivos políticos como por la delincuencia.

Datos de organizaciones de periodistas señalan que en 2025 fueron asesinados 9 periodistas en el país, pero de acuerdo con Artículo 19 México, en el país, con corte hasta el 25 de octubre, fueron 7, al considerar sólo los que están en casos relacionados con el ejercicio de la profesión.

La organización difunde la siguiente información:

25 de octubre de 2025, Miguel Ángel Beltrán Martínez, de Durango, periodista Independiente.

9 de julio de 2025, Ronald Paz Pedro, Guerrero, de Ronald Paz NotiExpress.

8 de julio de 2025, Ángel Sevilla, de Sonora, Noticias 644.

15 de mayo de 2025, José Carlos González Herrera, Guerrero, El Guerrero, Opinión Ciudadana.

13 de marzo de 2025, Raúl Irán Villarreal Belmont, Guanajuato, Observatorio Ciudadano de San Luis de la Paz.

2 de marzo de 2025, Kristian Uriel Martínez Zavala, Guanajuato, El Silaoense Mx, y Reporte Silao.

17 de enero de 2025, Calletano de Jesús Guerrero, Estado de México, Global México.

Entre violencia y crisis económica al cambiar los modelos de publicidad debido a la industria de la comunicación digital, los periodistas mexicanos celebran su día.