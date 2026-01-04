Confunde acelerador con freno y entra con todo y coche a cafetería

GUANAJUATO, GTO.- Una mujer resultó lesionada cuando el vehículo que conducía se impactó contra una cafetería ubicada en la carretera a Puentecillas. Al parecer confundió el acelerador con el freno.

El percance ocurrió la tarde del sábado cuando un automóvil se estacionaba afuera del negocio conocido como “Cafetal”. Quien lo conducía perdió el control y el vehículo arrasó con una mesa y entró al local. Destrozó también mobiliario del interior y llegó hasta la barra de servicio.

Elementos del Sistema Municipal de Bomberos, a bordo de la máquina 16 atendieron el reporte del accidente, ocurrido en la colonia Paso del Norte. Los datos preliminares señalan que la persona afectada es la conductora y que no afectó a empleados o gente que estuviera en ingesta de alimentos y bebidas.

Los bomberos realizaron una revisión de seguridad y consignaron daños materiales en el inmueble y en el vehículo involucrado, por lo que se llevaron a cabo acciones de mitigación de riesgos.

También brindaron evaluación primaria a la lesionada, misma que fue entregada a socorristas de la Cruz Roja que llegaron al lugar.