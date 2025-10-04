Devotos de Santa Muerte invitan a peregrinación anual irapuatense

Irapuato, Guanajuato.- “Les pedimos que se unan a nosotros en este acto de fe, llevando con ustedes la devoción y el respeto que caracterizan a nuestra comunidad”, invitan los devotos irapuatenses de la Santa Muerte a su peregrinación anual el primero de noviembre a las 4 de la tarde. El evento, como cada año, se realiza desde Jardines de Irapuato hasta la calle Parra para expresar gratitud a la Santa Muerte por los favores cumplidos.

Grupos y páginas de Facebook ya anuncian los preparativos para la peregrinación y recomiendan asistir con ropa respetuosa, dependiendo de la petición que se desee hacer a la entidad. Además de llevar símbolos e imágenes representativos y sobre todo, conservar el ambiente de devoción.

Después de la marcha, los creyentes tendrán un espacio para disfrutar, convivir y compartir en “familia” con comida y música, como parte del ritual de reconocimiento a la Santa Muerte por dirigir su camino vital. “Muchas experiencias bonitas que solo los verdaderos devotos viven”, según los organizadores.

El evento, al igual que en ocasiones anteriores, es sin fines de lucro, por lo que los asistentes no están comprometidos a pagar una cuota. Sin embargo, las donaciones son bien recibidas por la página Mi Flaca Yo Independientes Irapuato Martha García.