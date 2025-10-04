Ante crisis en recolección de basura, recurren a camiones materialistas en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Han sido días de publicación de contenedores con basura en diferentes rumbos de la ciudad e incluso a uno de ellos le prendieron fuego. La respuesta de la presidenta municipal, Samantha Smith, ha ido desde afirmar que hay unidades descompuestas hasta acusar que traen basura de otros municipios para tirarla en Guanajuato. Por lo pronto, anunció que recurrirá a camiones materialistas para recoger la basura “en temporada alta”.

La información oficial señala que la presidenta municipal concretó un acuerdo con el Sindicato de Camioneros de Servicio Público de Carga y Materialistas de Guanajuato, Gto., adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para que se recolecten basura en la capital.

El operativo comenzará este lunes 6 de octubre, con 6 camiones que reforzarán el sistema de limpia municipal.

La presidenta informó que, para no demorar el arranque mientras la Tesorería concluye el proceso administrativo de contratación, los primeros 10 días de operación —del 6 al 13 de octubre— serán cubiertos con recursos de su partida de “Sueños y Sonrisas”, derivada de su salario como alcaldesa.

A partir del día 13 y hasta el 15 de enero de 2026, la Tesorería Municipal evaluará y determinará la partida adecuada para financiar la continuidad del servicio, contemplando los meses de mayor generación de residuos: Festival Internacional Cervantino, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo y cierre del ejercicio fiscal.

Trabajar con los integrantes del sindicato transportista “representa una alternativa eficiente, económica y solidaria, ya que los propios operadores se hacen cargo del diésel, seguros y mantenimiento de sus unidades”, afirmó la funcionaria.

El tema de la basura le ha explotado a la presidenta municipal: el incendio que afectó al basurero municipal el pasado 22 de septiembre, siniestro apagado gracias a una intervención masiva de cuerpos de emergencia, hasta los señalamientos de basura acumulada en los contenedores de varias zonas de la ciudad.

Ante los constantes señalamientos por la deficiencia, el 1 de octubre declaró en entrevista “banquetera”, que de municipios vecinos envían camionetas a dejar basura en los contenedores y que muchos visitantes los atiborran.