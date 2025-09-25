Detienen en Michoacán a 38 personas de “La Luz del Mundo” armados para el “Apocalipsis”

Vista Hermosa, Michoacán.- Un operativo conjunto de la Guardia Civil, Ejército, Fiscalía estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional culminó con la detención de 38 personas presuntamente ligadas a la iglesia “La Luz del Mundo”, quienes fueron sorprendidas con armamento y equipo táctico en un predio utilizado como campo de entrenamiento, en los límites con Jalisco.

Entre los asegurados se encuentra un ciudadano estadounidense y el dueño del terreno. En el sitio se localizaron un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo de radiocomunicación, computadoras, cuadernos y un camión de pasajeros, además de uniformes y aditamentos de uso táctico.

De acuerdo con los primeros reportes, los detenidos confesaron pertenecer a “La Luz del Mundo” y señalaron que realizaban entrenamientos “para el apocalipsis o fin del mundo”. Algunas de las personas habrían formado parte de corporaciones de seguridad, según fuentes locales.

Las investigaciones continúan para descartar vínculos con grupos criminales. De manera extraoficial, trascendió que podrían pertenecer a una presunta “guardia secreta” llamada “Grupo Jahzer”, asociada al líder religioso Naasón Joaquín García, actualmente preso en Estados Unidos por abuso sexual contra menores.

En paralelo, la iglesia ha denunciado persecución religiosa tras las acusaciones contra su líder y otros integrantes.