Invitan al Medio Maratón de la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García, para fomentar el deporte, la salud y la convivencia familiar, se invita a la ciudadanía a participar en el medio maratón conmemorativo de la Feria de las Fresas 2026.

Esta actividad, promovida por el Gobierno Local a través de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), se llevará a cabo el próximo 22 de marzo de 2026, a las 7:00 de la mañana, con salida en el Andador Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Histórico de la ciudad.

Las y los participantes podrán inscribirse en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, con el objetivo de incentivar la práctica deportiva y fortalecer el tejido social, ejes prioritarios de la Administración Municipal.

Las inscripciones estarán disponibles en las Unidades Deportivas Norte y Sur, Módulo Comudaj y el Parque Irekua. El costo en preventa será de 350 pesos hasta el 20 de febrero y, posteriormente, de 450 pesos hasta el 21 de marzo. Los boletos también se pueden adquirir en línea a través de www.marcate.com.mx