UMAA No. 55 León es reconocida como la mejor unidad en Guanajuato

León, Guanajuato.- Autoridades de la delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asistieron al evento de reconocimiento a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 55, por haber obtenido el “Premio IMSS a la Competitividad 2025”.

En días previos, en el Teatro “Juan Moisés Calleja”, de la Ciudad de México, el ex director de la unidad, doctor Hugo Alberto Arellano Sotelo, recibió de manos del maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto, el reconocimiento, en el que se reconoce la excelencia institucional de dicha unidad del Seguro Social en el estado.

El delegado del IMSS en Guanajuato, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, señaló que: “el personal tiene una gran integración, esta unidad se ha vuelto un referente para las y los directores del Seguro Social en el estado por sus niveles de calidad al obtener diferentes premios de competitividad. Esto habla de una gran madurez y capacidad de las y los trabajadores que laboran en esta unidad de servicios ambulatorios, porque que está comprobado que esta unidad es la mejor del segundo nivel de atención en el estado”.

Invitó al personal, que suma cerca de 150 personas, a seguir trabajando con la misma visión institucional de mejora, porque, agregó, la UMAA No. 55 es garantía de atención, ya que toda la población que acude a recibir atención sale satisfecha y contenta.

“La UMAA No. 55 ha trabajado de manera continua durante varios años para consolidar una cultura de calidad, seguridad del paciente y mejora continua. Aunque este ciclo de evaluación corresponde al año 2025, el logro es el resultado de un esfuerzo sostenido que incluye planeación estratégica, estandarización de procesos, desarrollo del talento humano y un firme compromiso con los modelos institucionales de competitividad”, señaló el doctor Arellano Sotelo, ex director de la unidad reconocida, quien encabezó el trabajo realizado para lograr el reconocimiento.

Indicó: “nuestro compromiso es brindar atención oportuna y de alta calidad a cada persona derechohabiente que es atendida en la unidad. Trabajamos para garantizar procesos seguros, tiempos de respuesta eficientes y una experiencia de atención centrada en las necesidades reales de la población. Este premio reafirma que nuestro compromiso es genuino, profundo y permanente con todos los usuarios de los servicios que ofrecemos”.

Resaltó que, este reconocimiento representa un orgullo enorme y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Es un testimonio del esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio de todo nuestro talento humano. Significa que avanzamos por el camino correcto y que estamos cumpliendo con la misión y visión del IMSS. Este premio no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir en mejora, innovación y trabajo con pasión para mantener la confianza de nuestra población derechohabiente y del Instituto.

Al evento también asistió la titular de la Coordinación de Competitividad del IMSS en Guanajuato, doctora Rosa María López Solís, desde donde se impulsa la transformación institucional, a través de la implementación del Modelo Institucional para la Competitividad (MC); dicho modelo busca promover la mejora continua, por medio del uso de herramientas de calidad, de modo que la cultura institucional se transforme hacia un servicio con calidad y calidez.

Además, estuvieron presentes: la secretaria del Interior de la Sección XV del SNTSS, enfermera Edith Montoya; la encargada de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctora Carmen Rodríguez Deniz, y la encargada de la dirección de la UMAA No. 55, doctora María Cruz Leal Reyes, además de trabajadoras y trabajadores de diferentes categorías que tienen adscripción en la unidad reconocida.