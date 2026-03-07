Detienen a uno de los más buscados por la Interpol, en Salamanca

Salamanca, Guanajuato

El Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, detuvo en Salamanca a Roberto “Beto” BAZAN-Salinas, asociado con el Cártel del Golfo y buscado por su papel en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana a los EE. UU.

La ICE informó que Beto Bazan, fue arrestado por ICE HSI Monterrey, HSI Matamoros y de Beaumont, además de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Interpol, es decir, existió la participación de elementos de Estados Unidos, en México.

“Acusado de narcoterrorista y uno de los más buscados por el ICE, arrestado por HSI & PARTNERS en México

El ciudadano mexicano Roberto “Beto” BAZAN-Salinas — , asociado con el Cártel del Golfo y buscado por su papel en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana a los EE. UU., fue arrestado por ICE HSI y sus socios ayer en Salamanca, Guanajuato, México.

HSI Monterrey, HSI Matamoros, HSI Beaumont y la Fiscalía General de la República Interpol coordinaron el arresto como parte de una investigación en curso dirigida por HSI sobre la Organización Terrorista Extranjera CDG.

Un agradecimiento especial a nuestros otros socios de la DEA, el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas”, dice el comunicado.