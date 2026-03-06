Guanajuato ‘pierde’ “Cerro Abajo”, la competencia ahora se hará en Alemania

Guanajuato, Guanajuato.- La competencia internacional en la que ciclistas bajaban a contrarreloj por casas y callejones de la ciudad ha sido llevada a Stuttgart, Alemania. El motivo oficial es que la justa requería una “fuerte inversión”. Es el segundo espectáculo deportivo de clase mundial que pierde la ciudad en los últimos años, pues tampoco se realiza el WRC Rally FIA, una etapa de autos de carreras.

El llamado “Red Bull Cerro Abajo de ciclismo downhill”, se llevaba a cabo el mes de marzo; el rally, en abril. Eran considerados los dos máximos acontecimientos deportivos internacionales con que contaba la capital.

Javier García, principal coordinador de la carrera “cerro abajo”, confirmó la cancelación:

“Fue una decisión de marca (Red Bull) por la fuerte inversión que requiere un evento así”.

La ciudad tuvo tres ediciones de la carrera y a ella llegaron miles de visitantes de diversos países para ver y apoyar a competidores que representaban a sus respectivas naciones. Participaron los mejores “riders” del mundo del serial Red Bull, además de ser transmitida en vivo a cerca de cien países por la cadena Fox Sports.

La etapa que correspondía a Guanajuato fue llevada a Stuttgart (Alemania) y se mantienen Valparaíso (Chile) y Génova (Italia)’, agregó Javier García, quien manifestó que espera regrese a Guanajuato en 2027.

La titular de la Dirección de Turismo y Fomento Económico de Guanajuato Capital, Denisse Michelini Ojeda, dependencia que apoyaba la organización del evento en las pasadas ediciones también confirmó la cancelación del evento. Dijo desconocer el motivo.

La tercera edición y hasta ahora última, se celebró el sábado 29 de marzo de 2025. Fue un recorrido de 1.2 km que inició en el asentamiento de La Venada y finalizó en la Alhóndiga de Granaditas, en una travesía de rampas y escalones por callejones y casas.

El colombiano Juan Fer Vélez se coronó campeón con un tiempo de 1:47.257 minutos y se convirtió en tricampeón. La justa atrajo a más de 15,000 espectadores y generó una derrama económica aproximada de 26 millones de pesos.

Y así como el WRC Rally fue sustituido por “el Rally de las Naciones”, el Ultímate Urban Enduro compensará la cancelación de la “cerro abajo”, anunció Javier García.