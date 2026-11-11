Detienen a presunto extorsionador de chofer de aplicación en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Daniel “N” habría asegurado que pertenecía a un grupo delictivo y que conocía el domicilio de un chofer de aplicación a quien le había solicitado la renta de su vehículo en Irapuato. Tras obtener el automóvil, Daniel no lo devolvió y lo convirtió en el medio para amenazar y exigir dinero a la víctima.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de DANIEL “N”, señalado como probable responsable del delito de extorsión agravada.

La investigación establece que, el 20 de febrero de 2026, la víctima, quien trabaja como conductor de una plataforma digital de transporte, acordó rentarle su automóvil a DANIEL “N”, con el compromiso de que lo devolviera posteriormente.

Sin embargo, un día antes de la fecha pactada, la situación tomó otro rumbo, cuando DANIEL “N” llamó al conductor y le manifestó que pertenecía a un grupo delictivo y le exigió dinero en efectivo mediante amenazas e intimidaciones, incluso le aseguró que conocía su domicilio y que se encontraba afuera de su vivienda.

A partir de la denuncia, la Fiscalía desarrolló los actos de investigación correspondientes y reunió datos de prueba que permitieron presentar el caso ante la autoridad judicial, la cual determinó vincular a proceso a DANIEL “N” por el delito de extorsión agravada.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria, para la cual se estableció un plazo. En ese periodo, el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.