Celebrarán 25 años del Festival de Jazz en Irapuato con conciertos en el Parque Irekua

Irapuato, Guanajuato.- Con una programación conmemorativa que combina talento local, proyecciones internacionales y actividades culturales, Irapuato celebrará las bodas de plata del Festival de Jazz del 26 al 29 de noviembre, consolidándose como uno de los encuentros musicales de mayor permanencia en el país.

El evento, coordinado por el Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura y Turismo (ICULTUR), contempla al Parque Irekua como sede principal para las presentaciones musicales de los días 27, 28 y 29 de noviembre.

Al respecto, la titular de ICULTUR, Gloria Cano de la Fuente, resaltó el valor histórico de este escaparate dentro de la agenda turística y artística de la ciudad:

“Qué contentos, qué satisfechos nos debemos sentir todos, porque el Festival de Jazz es uno de los más longevos, no solo en Irapuato, sino en nuestro país, con ediciones ininterrumpidas”, enfatizó.

Exposiciones, recorridos y actividades holísticas

Como parte de la edición 25, la cartelera integrará la muestra gráfica y fotográfica “25 años de Jazz en Irapuato”, además de una conferencia sobre los orígenes del festival impartida por Salvador Jiménez Almaraz.

Las actividades se extenderán a la zona centro del municipio con la ruta Jazz & Beer Walk, recorrido que conectará expresiones musicales con puntos de interés turístico y concluirá en las instalaciones del Museo de la Cerveza (MUCI).

De igual forma, el Parque Irekua recibirá sesiones de yoga acompañadas de jazz holístico las mañanas del 28 y 29 de noviembre, a partir de las 08:00 horas.

La administración encabezada por la alcaldesa Lorena Alfaro García extendió la invitación a la ciudadanía para consultar los horarios y sumarse a este encuentro que promueve el acceso al arte y la convivencia social en el municipio.