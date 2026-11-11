Capacitan a personal del sector hídrico de Guanajuato para modernizar la medición y monitoreo del agua

Morelia, Michoacán.- En el marco de las estrategias para optimizar la gestión del recurso hídrico, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato (SAMA), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), impulsó la preparación técnica de personal operativo y directivo mediante el Programa de Fortalecimiento de Capacidades 2026.

Las acciones se alinean con las directrices de la administración estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, enfocadas en dotar de herramientas tecnológicas y actualización normativa a los encargados de administrar los servicios de agua potable en la entidad.

Como parte del esquema formativo, 14 especialistas iniciaron la capacitación y certificación en el Estándar de Competencia EC1110, el cual norma la asesoría en sistemas de medición ultrasónicos de tiempo de travesía aplicados a tuberías a presión.

Tecnología para el monitoreo y precisión

El curso fue impartido por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y reunió a personal técnico de los organismos operadores de agua de Celaya, Cortazar y San Miguel de Allende, así como a colaboradores de la propia SAMA.

La instrucción tiene por objetivo elevar la precisión en los procesos de:

Selección, instalación y configuración de equipos ultrasónicos.

Operación de sistemas de monitoreo y transmisión remota de datos.

Cumplimiento de la normatividad vigente en la medición de caudales.

Con la implementación de estas tecnologías, las dependencias participantes buscan eficientar el volumen de agua contabilizado y avanzar hacia un esquema de gestión sustentable en los municipios de la región.