Detienen a pirómano que prendió fuego a contenedor de basura en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Autoridades municipales detuvieron a un hombre conocido como “El Bambi”, señalado como presunto responsable de provocar incendios en contenedores de basura ubicados en la calle Pósitos, en el Centro Histórico de la capital. El aseguramiento se realizó tras ser identificado mediante cámaras de videovigilancia y luego de una persecución a pie en el Jardín Unión, una de las zonas más transitadas por turistas y habitantes.

El reporte oficial señala que la detención ocurrió alrededor de la 1:25 de la tarde, cuando elementos de la Policía confirmaron que el individuo coincidía con las características de la persona captada días atrás incendiando basura durante la madrugada. Las autoridades destacaron el uso de tecnología de vigilancia para ubicar al presunto responsable, aunque no detallaron cuántos incidentes se le atribuyen.

El video donde se observa que el hombre prende fuego a un contenedor de Pósitos y luego se aleja fue difundido por la presidencia municipal. La imagen fue captada por la cámara de una casa particular, pero que está conectada con el C-4 municipal.

El acto piromaníaco ocurrió durante la madrugada del sábado. Se percibe que una pareja de transeúntes se percatan del hecho, pero no avisan a las autoridades. El fuego no sólo consumió la basura, también destruyó el contenedor.

Al circular el video por las redes digitales, hubo una gran cantidad de comentarios que justificaron e incluso aplaudieron el hecho porque consideran que el municipio no realiza un trabajo eficiente de recolección de basura.