Rolaba “chupe”, “foco” y “mota” con sus “cuates”: su madre llamó a la policía

Llegaron por un grupo de jóvenes de la comunidad de San José de la Luz en la capital: a uno le encontraron cristal y mariguana

Redacción Notus29 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Quizá para aguantar el frío y como pura convivencia de compas de barrio, un grupo de jóvenes se encontraba departiendo en una casa de la comunidad de San José de la Luz, un suburbio de esta capital.

Por el lugar se expandía un olor más fuerte que el emanado de los pastizales que con frecuencia arden en la zona. Éste era como de petate quemado.

Una de las doñas se asomó y vio al grupito, entre ellos su hijo. Como sabía que en ese estado el muchacho no iba a entender razones, llamó al 911 para reportar que “la bolita” estaba consumiendo bebidas alcohólicas y enervantes en su terreno, entre ellos estaba su propio hijo.

Tras el llamado, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar. Ahí encontraron a los reportados. Uno de ellos traía en la bolsa del pantalón 12 dosis de cristal y un cigarro de marihuana.

El presunto responsable, junto con sus “cuates”, fue asegurado, trasladado a barandilla y puesto a disposición del Ministerio Público.

