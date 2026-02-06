Detienen a peruano en Irapuato; lo investigan por robo y clonación de tarjetas en varios municipios

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre de nacionalidad peruana fue detenido por policías municipales cuando se encontraba en un cajero automático del bulevar Solidaridad, donde presuntamente realizaba maniobras relacionadas con la clonación de tarjetas bancarias.

La detención ocurrió a la altura del fraccionamiento Villas El Dorado, luego de que ciudadanos reportaron a una persona en actitud agresiva y con comportamiento sospechoso en el cajero.

Al llegar, los oficiales ubicaron al señalado y durante una revisión preventiva le aseguraron cinco envoltorios con presunta droga cristal, por lo que fue detenido.

De acuerdo con información de Seguridad y Protección Bancaria (Seproban), el detenido, identificado como Jenner “N”, de 50 años, cuenta con antecedentes por delitos similares en el Estado de México y Ciudad de México.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se investigará su probable participación en fraudes bancarios cometidos en municipios de Guanajuato y otras entidades del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió a la población denunciar este tipo de delitos y, en caso de ser víctima, acudir ante las autoridades correspondientes.