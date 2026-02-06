SEG invita a estudiantes de secundaria a prepararse para la prepa con asesorías de “Mi Profe en Línea”

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) convocó a estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria a participar en el programa “Mi Profe en Línea”, un servicio de apoyo académico que busca fortalecer los conocimientos de las y los jóvenes que se preparan para ingresar a instituciones públicas de educación media superior.

El programa ofrece asesorías personalizadas en tiempo real, con atención enfocada en las necesidades particulares de cada estudiante y con acompañamiento de docentes especializados. Las sesiones están orientadas a reforzar los contenidos que se trabajan en el aula, sin proporcionar respuestas directas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje autónomo.

Como parte de la preparación para el examen diagnóstico, las asesorías se enfocan principalmente en asignaturas como matemáticas, lenguaje y comunicación, ciencias, español e inglés, consideradas fundamentales para el desempeño académico en el siguiente nivel educativo.

Las asesorías se brindan mediante llamada telefónica, donde se identifican datos como el municipio, grado escolar y materia en la que se requiere apoyo, para posteriormente canalizar al estudiante con el docente correspondiente.

Además, el programa contempla actividades de apoyo dirigidas a estudiantes de primaria y preescolar, con la finalidad de fortalecer habilidades básicas desde etapas tempranas y contribuir a la permanencia escolar, en concordancia con la estrategia educativa impulsada por el Gobierno del Estado.

Las modalidades de atención incluyen sesiones en aula virtual a través de Microsoft Teams, así como atención telefónica de lunes a viernes en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en el número 473 735 1001. Asimismo, la SEG puso a disposición de la comunidad estudiantil el calendario de sesiones en su portal oficial.

Autoridades educativas señalaron que este programa busca que las y los estudiantes enfrenten con mejores herramientas académicas su ingreso a la educación media superior, reforzando conocimientos y habilidades que favorezcan su desarrollo escolar.