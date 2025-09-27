¿Quién será el nuevo director técnico del Club León?

León, Guanajuato.- El Club León informó en un comunicado oficial el término de la etapa de Eduardo Berizzo como director técnico del equipo leonés. Ante su salida, calificada como un acto de nobleza, no se ha anunciado su reemplazo.

Su trayectoria en la dirección del equipo ha quedado marcada con la derrota de 2 a 0 en el último partido contra Juárez en la apertura 2025 de la Liga MX. Sin embargo, su paso como fiera deja 15 juegos ganados, 11 empates y 18 derrotas.

Berizzo llegó en septiembre de 2024 para dirigir al equipo y luego de un año en el que al parecer las expectativas no fueron cumplidas coma presentó su renuncia. Los aficionados se preguntan quién será el próximo técnico interino que conducirá a los futbolistas cuando se enfrenten a Toluca en su próximo partido.

Aunque algunos celebran su salida por considerarlo “indefendible” y otros reconocen su labor, se habla de una decadencia del club y una mala racha para encontrar un liderazgo que aporte buenos resultados.