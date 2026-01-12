Alertan por heladas y temperaturas de hasta -5 grados en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Paz, alertó por el descenso de temperaturas que se prevé en Guanajuato para esta semana, ante la segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 27.

En el caso de Guanajuato se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas. Ante la misma masa de aire polar se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h en el estado, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm).

De acuerdo con la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío se extenderá con características de estacionario y ocasionará ambiente de frío a gélido durante la mañana y noche en entidades del noroeste, norte, noreste y centro.

En la entidad se esperan estas temperaturas en 39 de los 46 municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatio, Tarandacuao, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán, Xichú y Yuriria.

Mientras que para San Luis de la Paz y San Miguel de Allende se pronostican temperaturas de los 0 a -5 grados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse abrigados dentro y fuera de las viviendas o lugares de trabajo, usar ropa como guantes, y gorro, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C y cubrir nariz y boca.

En casa se recomienda cubrir la parte baja de las puertas con trozos de tela, y las rendijas con cinta adhesiva, así como evitar encender leña o braseros en lugares cerrados.

Es importante estar informados de los cambios de temperatura a través de las redes sociales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil (@PC_GTO) y de la Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) y en caso de alguna eventualidad, llamar al número de emergencia 9-1-1.