Detienen a dos supuestos pirómanos en la capital

Redacción Notus21 febrero, 2026

Guanajuato, Gto.- luego del registro de incendios en varias zonas de la ciudad, la policía preventiva capitalina detuvo a dos hombres a los que señala de haber provocado los siniestros.

Se les acusa de ser los presuntos responsables de tres de los doce incendios registrados esta semana, esto derivado de un reporte al 911 pidiendo apoyo haciendo mención de 2 maloras incendiado un baldío en Cervera. En breve policía municipal arriba al lugar hacer rondín hasta dar con los reportados y se fortalecerá la denuncia también con la PAOT por daño ambiental.

Redacción Notus21 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información