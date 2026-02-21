Detienen a dos supuestos pirómanos en la capital

Guanajuato, Gto.- luego del registro de incendios en varias zonas de la ciudad, la policía preventiva capitalina detuvo a dos hombres a los que señala de haber provocado los siniestros.

Se les acusa de ser los presuntos responsables de tres de los doce incendios registrados esta semana, esto derivado de un reporte al 911 pidiendo apoyo haciendo mención de 2 maloras incendiado un baldío en Cervera. En breve policía municipal arriba al lugar hacer rondín hasta dar con los reportados y se fortalecerá la denuncia también con la PAOT por daño ambiental.