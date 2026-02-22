Más de 70 pacientes reciben apoyo de traslado médico en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- En lo que va de la actual administración, el apoyo de traslado a pacientes que requieren de atención médica foránea o rehabilitación, se ha otorgado a más de 70 dobladenses.

Con este apoyo se atienden distintas necesidades, desde la situación económica, como el hecho de ofrecer el servicio a quienes no tienen manera de trasladarse.

Cabe señalar que en 2025 se atendió a 55 ciudadanas y ciudadanos, mientras que en lo que va del presente año se atiende a 17. Aunque resalta que varios de los usuarios requieren este traslado no por única ocasión, sino de manera constante.

El Señor Ismael recibe este apoyo desde hace más de un año en ocasiones hasta 3 veces a la semana; mientras que otros casos han sido por ocasiones únicas o bien, de manera mensual.

Toda atención varía de acuerdo a la necesidad del o la ciudadana, y lo que sus médicos o la situación que padecen requiera.

La administración Municipal 2024-2027 ha puesto a disposición de la ciudadanía el Apoyo con Traslado a través de la Secretaría de Ayuntamiento, por lo que se hace extensivo el apoyo para aquellas personas que a falta de transporte o por limitantes de salud no puedan cubrir su transporte para acudir a citas médicas, terapias de rehabilitación, hemodiális o quimioterapias.

El Presidente Municipal, Ing. Gustavo Adolfo Alfaro ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de beneficios con el que se ofrece solución para acceder a temas de salud para las y los ciudadanos.

Entre los requisitos que se solicitan a las y los ciudadanos, se encuentra el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, INE, CURP, sus hojas de citas y su número telefónico para mantener un contacto directo con las y los beneficiarios y programar el traslado.

Si usted o algún familiar requieren de este servicio puede acudir a Secretaría de Ayuntamiento en Presidencia Municipal para recibir información detallada del funcionamiento de este traslado.