Detienen a cuatro policías de Cortazar por desaparición forzada de personas

Cortazar, Guanajuato.- Derivado de trabajos coordinados entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Paz, se logró la detención de cuatro elementos de la Policía Municipal de Cortazar implicados en la desaparición forzada de cinco personas.

De las víctimas, tres fueron localizadas y rescatadas con vida, mientras que las labores de búsqueda continúan para dar con las otras dos personas.

Los acusados, identificados como José María “N”, Hugo Rafael “N”, Arturo “N” y Juan Miguel “N”, fueron vinculados a proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de septiembre, cuando las víctimas fueron interceptadas en la carretera libre Salvatierra-Cortazar por patrullas municipales. Según la investigación, los policías retuvieron a las personas sin causa alguna y posteriormente las entregaron a hombres armados que las obligaron a subir a una camioneta y se las llevaron hacia una zona cerril.

Tras acreditarse que los acusados entregaron a las víctimas a un grupo criminal, un juez determinó su procesamiento y encarcelamiento durante el tiempo que dure el proceso, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto continúa con las líneas de investigación orientadas a localizar a las dos víctimas restantes y capturar a los responsables de este hecho.