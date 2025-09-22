Cantante silaoense pierde la vida en la carretera Salamanca-Irapuato

Salamanca, Guanajuato.- El mundo de la música regional local está de luto por la pérdida de Fran Santibañez, cantante del grupo Xtenso Norte. El joven de 31 años falleció a causa de un atropellamiento en la carretera Salamanca-Irapuato, cerca del acceso a la planta Mazda. Al parecer, Fran caminaba por la vía después de salir de un evento en Salamanca cuando fue impactado.

El sábado 20 de septiembre, la agrupación confirmó su asistencia al restaurante bar Salamank Drink’s, donde se vio por última vez al vocalista alrededor de las 3 y 4 de la mañana del domingo. Fran salió de la tocada en aparente dirección a su domicilio y desde ahí dejaron de tener contacto con él.

Compañeros del medio y seres queridos compartieron la información de su búsqueda. Luego de un reporte a las 6 de la mañana de una persona arrollada en la carretera, las autoridades localizaron a la víctima sin signos vitales. Al identificar el cuerpo se dieron cuenta que se trataba de Fran Santibañez.

La SEMEFO y la Fiscalía General trabajan en conjunto con la investigación de los hechos para deslindar responsabilidades y conocer la mecánica de la situación. El paradero de el o los presuntos victimarios continúa en enigma.

Mientras tanto, se lamenta su pérdida, siendo el segundo miembro del grupo en perder la vida. Meses atrás, el integrante Diego Armando falleció dejando un hueco en el corazón de sus compañeros y ahora se despiden de Fran.