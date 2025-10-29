Bloqueos carreteros causan efectos “positivos” en hechos violentos, movilidad y contaminación

Guanajuato.- Las manifestaciones campesinas en las principales vialidades del estado, generaron efectos “positivos” que se vieron reflejados tras la presión al gobierno federal, sino también en cuanto a hechos violentos, movilidad en las ciudades y contaminación.

La violencia es una constante diaria en Guanajuato, ha habido accidentes vehiculares derivados de los bloqueos carreteros, como el caso del padre Roberto González Ortega en la carretera Celaya-Salvatierra, o el motociclista que perdió la vida en la carretera federal 1110 en Pénjamo.

Paradójicamente, el reporte de delincuencia, especialmente en homicidios, disminuyó. Al parecer, las masacres o ataques armados a los que las ciudades como Irapuato, Celaya, León, Pénjamo, Salamanca están expuestas se reprodujeron en menor frecuencia. De acuerdo con los informes, el fin de semana pasado se contabilizaron al menos 28 sucesos de homicidios dolosos.

En cuanto al tráfico, al utilizar las rutas alternas, se provocaron embotellamientos en ciertas zonas, dejando libres otros puntos, en los que la circulación fue muy poca. Mientras se retrasaban rutas de transporte urbano que realizaban recorridos a localidades, las desviaciones facilitaron la llegada de conductores a destinos más céntricos.

Por su parte, la acumulación y estancamiento de vehículos, en su mayoría de carga pesada, generó una mejora en la calidad del aire en ese entorno, aunque, de igual manera, la contaminación parece haberse trasladado.