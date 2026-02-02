Detienen a 3 dolorenses y aseguran 200 dosis de droga y un arma

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a tres personas y aseguraron presunta droga y un arma de fuego durante un operativo de vigilancia preventiva.

La Secretaría de Seguridad y Paz mantiene estas acciones preventivas como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

El hecho ocurrió durante recorridos de supervisión en la colonia Lindavista, donde se detectó a tres personas consumiendo sustancias en la vía pública, lo que motivó una revisión conforme a los protocolos de seguridad.

Durante la revisión se localizó, al interior de una mochila, 28 bolsas de presunta marihuana, con un equivalente aproximado a 200 dosis, así como un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial.

Los oficiales detuvieron a Juan Antonio “N”, de 32 años; Francisco Máximo “N”, de 21 años; y José Rodrigo “N”, de 25 años, todos con domicilio en el municipio de Dolores Hidalgo.

Las personas detenidas, la presunta droga y el arma de fuego fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Dolores Hidalgo, para el seguimiento legal correspondiente.