Matan a elemento de la Guardia Nacional en Guanajuato

La víctima se encontraba en su día de descanso y viajaba en una motocicleta cuando, fue alcanzado por las balas

Redacción Notus1 febrero, 2026

Guanajuato.- Jonathan Almanza de 30 años de edad, adscrito a la zona militar 21 con cede en Morelia, Michoacán de la Guardia Nacional, fue asesinado a balazos en Guanajuato. La víctima se encontraba en su día de descanso y viajaba en una motocicleta cuando fue alcanzado por las balas.

Jonathan era elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA, quien recibió al menos 20 disparos, cuando circulaba en una motocicleta en su día de descanso.

Según el reporte que dieron a conocer las autoridades, el homicidio se registró este sábado, en la esquina de las calles Felipe Carrillo Puerto y Leona Vicario, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

El oficial de la Guardia Nacional, quedó tirado en la banqueta, mientras que sus familiares intentaron ayudarlo, sin embargo por el tipo de lesiones, no resistió.

El cuerpo, fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, mientras que se iniciaba la carpeta de investigación para determinar qué fue lo que había ocurrido realmente.

El joven Jonathan, desde hace más de dos años fue adscrito a tareas administrativas debido a que perdió una pierna en un accidente y radicaba en Guanajuato.

