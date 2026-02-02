Arrancan mejora urbana en el corazón del Centro Histórico de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de la estrategia de embellecimiento del Centro Histórico de Irapuato, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, arrancó las acciones de mejora de la imagen urbana del Callejón Berriozábal, la Plaza Juan Álvarez y el Andador Javier Mina.

Estás obras forman parte del Programa de Gobierno Municipal 2024-2027, que buscan generar una renovación de la imagen urbana del corazón de la ciudad, así como formentar la identidad de las y los irapuatenses, impulsar el desarrollo económico y generar espacios públicos de calidad para la población.

Las acciones de la Dirección de Obra Pública no afectarán la operatividad de los negocios ubicados en esta zona de la ciudad durante el tiempo de ejecución de las mismas.

Como parte de la renovación del callejón, así como de la plaza, se implementan acciones de ordenamiento urbano, que contemplan el retiro de estructuras y anclajes de negocios que no cuentan con permiso para los mismos.

Las y los propietarios podrán extender sus negocios bajo las normas establecidas y con permiso de la autoridad municipal, de acuerdo a los reglamentos vigentes.