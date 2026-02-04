Destituyen a titular de Fiscalización en Salamanca

Julio César Gutiérrez y al menos 8 funcionarios fueron retirados por falta de resultados favorables, anunció el secretario de ayuntamiento

Redacción Notus4 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- El ayuntamiento de Salamanca anunció la destitución del titular del departamento de Fiscalización y Control junto con otros funcionarios. Según el secretario de ayuntamiento, Gonzalo Cano, que asumirá provisionalmente el puesto, por falta de resultados favorables.

Al parecer, el directivo Julio César Antonio Gutiérrez y al menos ocho miembros del personal más fueron removidos por presuntas irregularidades durante el ejercicio de sus funciones. Un acercamiento positivo ‘fallido’ con los comerciantes, falta de orden y control, entre otras actividades fueron las causas.

El secretario refirió que se lleva a cabo  una investigación en el departamento con el fin de averiguar las posibles afectaciones.

Cabe señalar que el departamento contaba con presuntas quejas por parte de comerciantes, que denunciaban supuestos cobros ilícitos.

