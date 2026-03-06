“Mentira de TV Azteca”: Cuba niega mal uso de donaciones mexicanas

El reportaje de la televisora afirmó que los víveres enviados de México eran vendidos en Cuba, el embajador acusó a la televisora de no tener evidencias y generar información falsa

México.- “La mentira es de TV Azteca que sin evidencias acusa a las autoridades cubanas de vender la ayuda enviada”: el embajador de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, ‘desmintió’ un reportaje de la televisora en el que se afirmaba que la ayuda humanitaria que envió México era vendida y no donada.

El embajador expresó que TV Azteca utilizó testimonios de personas que no identificaron, además de que no tenían conocimiento sobre qué productos exactos provenían de la donación de México, asegurando que carecía de pruebas para demostrar la validez de la información.

“Cualquier cubano conoce bien que es muy usual que en tiendas privadas y estatales se vendan productos que adquirieron mediante contratos comerciales en México que pudieran ser marcas o formatos similares a los productos donados por México a Cuba en 2026.”, señaló.

Según el documental, la ayuda termina a la venta a precios excesivamente caros o en las instituciones de poder, lejos de los ciudadanos. Cabe destacar que la televisora es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, opositor del gobierno morenista, quien ha denunciado persecución política en varias ocasiones.

