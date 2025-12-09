Beatriz Meza, tres décadas de historia viva en el CECyTEG Irapuato 1

En 1995, cuando el CECyTEG 1 de Irapuato apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, la maestra Beatriz Meza García ya estaba ahí, lista, puntual y con la bata de laboratorio puesta. Treinta años después, sigue siendo parte esencial del plantel que prácticamente vio nacer.

“Iniciamos clases el primer día”, recordó con una sonrisa y añadió que, aunque el sistema ya existía, el arranque formal del plantel requería docentes que se aventuraran a formar a una generación que comenzaba sin instalaciones propias, sin laboratorios y con apenas cuatro o cinco grupos repartidos en dos especialidades.

La maestra describió aquellos primeros días como una mezcla entre incertidumbre y entusiasmo. Las clases se impartían en un edificio prestado, ubicado en la calle Mocuzari, en el fraccionamiento Comisión Federal de Electricidad, cerca de donde hoy se encuentra la Secundaria General 2.

“Allí comenzamos el CECyTEG, éramos pocos maestros y los alumnos, muy trabajadores y estudiosos”.

Fue en esos salones improvisados donde impartió su primera clase de Química y donde conoció a jóvenes que, sin saberlo, formarían parte de la primera generación que marcaría el rumbo del plantel.

Entre los recuerdos más vivos, destaca un nombre: Juan Carlos Rico, comentó la maestra,

“Fue alumno desde esa primera generación, en la carrera de Electrónica. Muy buen alumno”, dice con orgullo. Hoy, tres décadas después, él mismo es maestro del CECyTEG.

“Sentí mucha satisfacción cuando lo vi entrar como maestro, ha sido muy esforzado desde siempre. Ya tiene su ingeniería y su maestría; es uno de nuestros maestros de punta en Mecatrónica” comentó Beatriz.

Dos años después del arranque de las labores del CECyTEG Irapuato 1, se terminaron de construir las instalaciones actuales. Durante un tiempo, la operación se dividió entre el edificio prestado y la nueva sede, pero pronto todo el personal se trasladó definitivamente al nuevo espacio.

Mientras el plantel crecía, también lo hacía la vida personal de la maestra Meza. Su primer hijo apenas era un bebé cuando inició su carrera docente.

“Muchas veces me lo llevaba a las reuniones porque no tenía dónde dejarlo”, recuerda. Había terminado recientemente su carrera y, tras un breve paso por Conalep, logró ingresar al CECyTEG, donde encontró no solo un empleo, sino un proyecto de vida.

Cuando se le pregunta qué la ha marcado más en estos 30 años, la maestra no duda: el crecimiento del plantel y el trabajo en equipo.

“El CECyTEG es una institución muy grande, de las más grandes del estado. Hemos crecido mucho: más maestros, más personal, más alumnos, más carreras, siento una enorme satisfacción. Tengo orgullo de pertenecer a este instituto”. Señaló la maestra.

Beatriz habla con especial cariño sobre los directivos que han pasado y han impulsado becas, formación docente y nuevas oportunidades para el personal.

“Ha habido momentos en que todos los maestros hemos estado bajo la misma sintonía, y eso nos ha permitido crecer”.

Beatriz Meza cerró la conversación con serenidad y gratitud. Su historia es la de una maestra que vio nacer un plantel, que acompañó a sus estudiantes en caminos que terminaron convirtiéndolos en colegas, y que ha transitado los cambios de tres décadas con un mismo compromiso: formar jóvenes.

“Me siento orgullosa de mi trayectoria, de mis alumnos y de lo que hemos construido en estos treinta años”.