Despiden a Don Arturo, ‘changuero’ de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- “Ayer lo busqué en su puesto y ya no lo encontré”; Pénjamo lamenta la partida de don Arturo Negrete, uno de los preservadores de la tradición de los ‘changuitos’ en el municipio. Los habitantes expresaron sus condolencias a la familia Negrete Cuevas.

Con más de 40 años de preparando una de los platillos típicos del municipio, el dueño del local ubicado en la calle Lázaro Cárdenas en la zona centro de Pénjamo dejó este plano. Tanto penjamenses como visitantes acudían con Don Arturo para sentarse a comer una orden de changuitos.

Además de los ‘changuitos de don Arturo Negrete, hijo de don Cayetano’, la gente acudía al local por su buen humor y amabilidad. Su característica sonrisa, lo hizo ganarse el cariño de las personas: “siempre bromeaba, siempre tan sonriente”, recordó Jimena, una de sus clientas.

A penas hace unos meses, el creador de contenido, Luis Hernández, dedicado en probar la sazón de México, había ido a su negocio en busca de una experiencia culinaria, entrevistándolo y promocionando sus ‘changuitos’.

Los “Changuitos” de Pénjamo

Conocido también como “higaditos”, este manjar se sirve acompañado de una salsa tradicional o chipotle, y una refrescante y “tradicional” agua de limón que completa la experiencia culinaria.

Los famosos “changuitos”, es un platillo que se ha convertido en un referente de la cocina tradicional, donde la receta lleva años pasando de generación en generación, con cada detalle cuidadosamente preservado.