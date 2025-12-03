Impulsan 124 acciones para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres

León, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente refrenda su compromiso con la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Por ello, hasta septiembre de este año, las instituciones que conforman el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Guanajuato han realizado 124 acciones que promovieron la Igualdad Sustantiva en más de 274 mil personas.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria de este Sistema, se presentó el informe parcial de acciones que han implementado los tres Poderes del Estado, organismos autónomos, universidades y organizaciones de la sociedad civil que conforman este Sistema.

Esta labor contempla el trabajo que favorece el impulso a la igualdad y acceso a los derechos humanos de las mujeres, el acceso al trabajo digno y mejores condiciones de vida para las mujeres, así como el impulso a la transversalización de la perspectiva de género con enfoque interseccional.

Entre ellas, destacan un incremento en el porcentaje de paridad de género en los espacios laborales, capacitación y sensibilización en perspectiva de género, herramientas y habilidades para el trabajo de las mujeres y la aplicación de la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

La presidenta del Sistema, Itzel Balderas Hernández, reconoció la labor del Sistema y la importancia de este espacio de seguimiento y evaluación, ya que los avances presentados reflejan el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.

“Con la promoción de la Igualdad Sustantiva y la construcción de oportunidades para las mujeres en todo el estado, este trabajo que han realizado marca una diferencia dentro de nuestras instituciones, pero sobre todo se ve reflejado en la transición del estado de Guanajuato, a una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres”, destacó.

Por su parte, la procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) Karla Alcaraz Olvera, destacó que este organismo cuenta con procesos de reclutamiento libres de sesgo, licencia de paternidad fortalecida y flexibilidad de horarios, que permiten avanzar en que la igualdad sea una práctica constante.

“El trabajo en equipo nos fortalece, y es precisamente en la colaboración interinstitucional donde encontramos la posibilidad de hacer más. Las más de 22 mil personas alcanzadas (a través de capacitación y certificación) reflejan el compromiso de la Procuraduría de los Derechos Humanos con la construcción de entornos más justos e igualitarios. La igualdad sustantiva no es una meta alcanzada; es un camino que construimos todos los días”, subrayó.

Durante la Cuarta Sesión, se aprobó la designación y toma de protesta del presidente municipal de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, como nuevo integrante del Sistema.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres informó que, en materia de capacitación y formación en perspectiva de género e igualdad, este año se ha tenido un impacto a 5 mil 850 personas, a través de 98 acciones formativas en temas como acompañamiento a víctimas de violencia, ámbitos laborales bientratantes, así como lenguaje incluyente, accesible y no sexista.