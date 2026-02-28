Despide el gremio periodístico guanajuatense a Manuel Carrillo

Guanajuato, Guanajuato.- Reporteros y reporteras de varias generaciones despidieron al cronista y periodista Manuel Carrillo en lo que es su última morada: el panteón de Santa Teresa. En cumplimiento a lo que en vida pidió, su familia dejó su cuerpo en el terruño que adoptó para sí, la ciudad donde cumplió su ciclo de vida.

Manuel Carrillo nació en 1952 y estudió periodismo en la Escuela Carlos A. Septién. En la ciudad de México fue locutor y reportero de deportes en diarios de circulación nacional. Emigró a León a principios de 1980 para integrarse al proyecto de Radio Televisión de Guanajuato.

Fue luego reportero en medios impresos cubrió fuentes tanto de deportes como de policía, información general y cultura. Fue en este último rubro donde habría de convertirse en un referente por la calidad narrativa de sus textos y hacer periodismo desde lo cotidiano con la gente sencilla como protagonista.

Tras casi una década de trabajo en medios informativos leoneses, se trasladó a la ciudad de Guanajuato, en donde habría de seguir su labor reporteril como corresponsal de periódicos de la capital del país, pero su pasión por el periodismo cultural lo llevó a convertirse en uno de los más sobresalientes cronistas de la sede cervantina.

La calidad de su trabajo de periodismo cultural lo hizo acreedor a ser reconocido por el Festival Internacional Cervantino en 2019 y el Congreso del Estado le otorgó en Premio Estatal de periodismo en 2023.

Estaba jubilado, pero seguía colaborando para medios locales y compartía muchos trabajos en sus redes digitales.

En 2025 requirió de atención médica y finalmente su situación de salud lo hizo dejar el plano terrenal.

Un sencillo ataúd café llegó al empezar la tarde de este sábado. Ser le despidió con aplausos y hubo emotivas palabras para recordar su amistad, franqueza, solidaridad y bonhomía.

Su familia cumplió el deseo que les había externado la última vez que decayó y lo estuvieron cuidando: tener en la ciudad de Guanajuato su última morada. Su recuerdo quedó envuelto en tres coronas: dos del gremio periodístico y uno de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Su cuerpo había llegado flanqueado por reporteros y reporteras, que le tributaron un minuto de aplausos al recibirlo y otro al despedirlo.