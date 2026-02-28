Alcaldesa de Irapuato realiza visita a Floresta para escucha ciudadana

Irapuato, Guanajuato.- Con el firme compromiso de escuchar y trabajar de la mano con la ciudadanía, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, realizó una visita de supervisión y cercanía en la colonia Balcones de Floresta, donde el diálogo directo y la atención integral fueron el eje central del encuentro.

Durante el evento, la Alcaldesa subrayó que, aunque las necesidades del municipio son grandes, su Administración trabaja de manera paulatina y programada para atender las prioridades de cada zona.

“Estamos haciendo equipo con los ciudadanos, intervenimos de manera inmediata lo que el presupuesto permite a corto plazo y planificamos las obras mayores de acuerdo a la disponibilidad de recursos, siempre con el objetivo de dejar calles nuevas para el disfrute de todos”, afirmó Alfaro García.

Por su parte, Manuel Venegas Pérez, director de Obras Públicas, destacó la inversión municipal destinada al mantenimiento mayor de la calle Tabachín (en el tramo de Ficus a Roble) y gracias a la técnica de fresado y reposición, se estima que la calle tendrá una vida útil de al menos 20 años con el mantenimiento adecuado.

Modesta Castillo Martínez, vecina de Balcones de Floresta expresó su gratitud por la transformación de la zona, señalando que estas acciones devuelven la esperanza y el progreso a la comunidad.

“Señora Presidenta, su labor al frente de nuestro municipio ha sido un reflejo de dedicación, gracias por transformar nuestras calles en hogares llenos de esperanza y progreso”, externó durante la entrega de la obra.

Porque lo más importante es la gente, en esta colonia se han realizado diferentes acciones como: Atención médica gratuita, odontología y nutrición a través de unidades móviles, apoyos sociales a través de los Módulos de registro para la Tarjeta Rosa y reuniones informativas de la Congregación Mariana Trinitaria (CMT).