Desmantelan toma clandestina de huachicol en zona residencial de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron más de 13 mil litros de hidrocarburo y localizaron una toma clandestina en el fraccionamiento residencial Puerta Nueva.

Estas acciones de la Secretaría de Seguridad y Paz forman parte de los operativos permanentes de prevención y vigilancia de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

La intervención se realizó durante recorridos de vigilancia sobre un camino de terracería ubicado donde el personal operativo detectó un fuerte olor a hidrocarburo. Al efectuar una inspección pie a tierra en campo abierto, identificaron un predio con la puerta abierta en donde había contenedores con combustible.

En el sitio se aseguraron dos contenedores: uno de plástico color negro y otro azul, ambos casi al 100% de su capacidad.

El volumen de hidrocarburo asegurado fue de aproximadamente 13 mil litros. A una distancia aproximada de 600 metros, se localizó una toma clandestina conectada a la infraestructura de ductos.

Al lugar acudió personal de Seguridad Física de Pemex Salamanca, y tanto el hidrocarburo como los contenedores quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Desde el inicio de la administración y hasta diciembre de 2025, el valor estimado de hidrocarburo asegurado en la entidad asciende a más de 112 millones de pesos, recursos que han sido retirados de actividades ilícitas en beneficio de la seguridad y tranquilidad de las familias guanajuatenses.