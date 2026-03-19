PAN respalda a Libia por micrositio de transparencia en Guanajuato

León, Guanajuato.- Aldo Márquez Becerra, presidente del PAN Guanajuato, reconoció públicamente a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo por la presentación del micrositio de Transparencia Proactiva, impulsado por el Gobierno del Estado.

Durante rueda de prensa, el dirigente destacó que esta herramienta permitirá a la ciudadanía consultar información oficial en temas como seguridad, concesiones, directorio de servidores públicos, programas sociales y licitaciones de obra.

Además, señaló que el micrositio cuenta con un asistente virtual denominado “Tita”, que facilitará el acceso a la información de manera ágil.

“Hay una gran diferencia entre los buenos gobiernos del PAN y los malos gobiernos de MORENA. Este ejercicio fortalece la transparencia del estado, y por eso Libia es de las gobernadoras mejor evaluadas del país, con casi un 70% de aprobación en Guanajuato”, expresó.

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García explicó que Transparencia Proactiva integra 35 ejercicios con información del gobierno estatal y cuenta con características clave como facilidad de acceso, impulso a la participación ciudadana, simplificación de trámites, mejora en la toma de decisiones y atención a problemáticas locales.

“La transparencia es un compromiso permanente desde el primer día de nuestra administración”, afirmó.

Finalmente, Aldo Márquez informó sobre el fortalecimiento del trabajo del PAN en los municipios del estado.

Destacó la realización del foro “Las mujeres le hablan a Guanajuato”, llevado a cabo en Yuriria, donde participaron ciudadanas, líderes sociales, comerciantes y empresarias.

Asimismo, mencionó acciones como jornadas comunitarias, rescate de espacios públicos, capacitaciones, visitas domiciliarias, sesiones informativas y campañas de afiliación que el partido realiza en los 46 municipios de Guanajuato.