Desde Valencianita en Irapuato a Los Diablos Rojos De México: José Guadalupe

Irapuato, Guanajuato.- José Guadalupe Pérez Amézquita es un joven de 17 años y una promesa del llamado “Rey de los Deportes” nacido en la comunidad de Valencianita en Irapuato; ya fue firmado por Los Diablos Rojos de México.

Actualmente, José Guadalupe Pérez se encuentra cursando el bachillerato y además del deporte también le gustaría convertirse en un profesional de la Ingeniería Industrial o Mecatrónica.

“Desde que era un niño, desde que mi papá jugaba beisbol, toda mi familia han sido beisbolistas, desde ahí nació mi pasión por el deporte”, platicó el joven irapuatense.

En su comunidad se hacia el equipo de la liga rural de los domingos, el papá de José Guadalupe, el señor J. Guadalupe Pérez lo llevaba a ver los juegos y él “tenía la ilusión de que un equipo grande, de gente ya de veintitantos años que jugaban ya bien el beisbol yo tenía el sueño de que me metieran pero yo sabía que todavía no podía, me decían no te desesperes va a llegar tu tiempo en que vas a crecer y vas a poderle echar ganas en esto de béisbol”.

Una vez que creció, su pasión por el beisbol se mantenía, se fue a entrenar a la academia de Abelardo Vega, una historia en el beisbol de México, en El Copal.

Ahí fue donde el gran ex beisbolista Abelardo Vega impulsó a José Guadalupe, hasta que hace unos meses fue firmado por Los Diablos Rojos de México.

“Me dijo tiene todo para hacerla y él fue el me inculcó las mecánicas del béisbol”, contó el joven originario de la comunidad de Valencianita.

“No sólo es el béisbol sino es también cómo es la vida, he aprendido la disciplina, es mucho joderse en los entrenamientos, es esforzarse mucho para lograr lo que quieres”, destacó.

En marzo, José Guadalupe partirá de casa en Valencianita para alcanzar su sueño de convertirse en un jugador profesional con Los Diablos Rojos de México.

Lo que significa “Dejar a mi familia, hacer un sacrificio muy grande pero si es lo que quiero, echarle ganas, poner el alto el nombre de Irapuato porque ya mucha gente me ha echado la mano y cómo no cumplirles”.

José Guadalupe tiene todo el apoyo y respaldo de sus padres Martina Amézquita y J. Guadalupe Pérez, además de un hermano y dos hermanas.

Su consejo para los jóvenes como él es que “nunca se rindan, que se alejen de los vicios, los vicios nunca dejan nada bueno, que nunca se rindan si quieren luchar por algún deporte, mantenerse y nunca rendirse. Estoy consiente de lo que son las drogas y yo no quiero estar así”.

Énfasis

José Guadalupe Pérez es uno de los jóvenes que ha destacado en el Torneo de la Copa Comunidades 2019 organizada por el Municipio de Irapuato, su equipo de Valencianita ganó el cuarto lugar.