“El Chato” Durán, un astro de la Trinca Fresera

Por Chavalón

Irapuato, Guanajuato,- Fernando Durán Covarrubias, una estrella del futbol de Irapuato y un goleador histórico quien surgió del Deportivo Irapuatense de la Tercera División Profesional para brillar con “La Trinca”.

Este extraordinario futbolista es conocido en el ámbito deportivo como “El Chato” Durán, quien de acuerdo a la estadística e historia del equipo Irapuato aparece como el quinto goleador, pero sumando sus goles durante el tiempo que ha jugado en el amateur suma más de mil goles.

Fernando se siente feliz de haber cumplido su sueño de niño, que era jugar en el equipo Irapuato, y orgulloso de que Dios le haya dado la oportunidad de seguir jugando a sus 63 años de edad y anotando goles en diferentes canchas del llano tanto en esta tierra fresera como en ligas salmantinas; pero sobre todo que le debe al futbol haber formado una bonita familia y se siente orgulloso de lo que ha logrado dentro y fuera de las canchas.

Empieza Fernando platicando algo de su trayectoria deportiva para NOTUS y reflejaba en su voz la emoción al recordar sus vivencias. Dice el futbolista: “Yo nací en la calle Victorino de las Fuentes de la Col. Rodríguez, y otro orgullo que tengo es que mis padres, Jesús Durán Rosales quien trabajó en la Cigarrera “El Aguila” y mi madre Ma. Soledad Covarrubias, me vieron jugar, eso no se olvida. Fuimos nueve hermanos, cuatro hombres y cinco mujeres, entre ellos Jesús quien falleció, me enseñaron los valores del respeto y amor de la familia y la honestidad”.

Ahora sí que Fernando no esperó la pregunta del representante de NOTUS, fue él quien inició la conversación, mostrando que es una persona con valores. Recuerda Fernando, que quien le puso el apodo de “Chato” fue Armando Palomino, un reportero que trabajaba para El Sol de Irapuato.

¿Cómo llegaste al profesionalismo?

“Don “Memo” Prieto que lo considero un segundo padre, era una excelente personas me dio la oportunidad cuando Yo tenía 17 años, entrené algunos días con el Irapuatense y en quince días me registraron y empecé a jugar, ahí jugué tres temporadas 75-76 y 77, empecé a destacar anotando goles. Tengo un bonito recuerdo, había un clásico Irapuatense contra Bachilleres a nosotros esa temporada ya nos dirigía Perrichón y al cuadro estudiantil lo traía Jaime Belmonte y se armó una batalla campal”.

¿Irapuatense jugó alguna final?

“Llegamos a disputar una “liguilla” por el ascenso y quedamos en segundo lugar, el que subió fue Tuberos de Veracruz, quien tenía un equipaso, ahí jugaba Carlos Muñoz y Raúl Arias, quienes brillaron en el futbol de Primera División posteriormente, también participaban Gallos Blancos de Torreón y Moctezuma de Orizaba, Veracruz”.

¿En qué temporada llegas al Irapuato?

“Fue en la 78, estaba como técnico Roberto “Ché” López, pero no jugué cuando llegué, estuve con las reservas. Esa temporada estaba Chava Cruz, quien si era titular pero lo fracturaron en un juego contra Tepic, también jugaba el portero “Beto” García. Mi debut fue en un encuentro contra Morelia, ahí anoté mi primer gol en Segunda División, se lo anoté a Félix Madrigal, entré de cambio por Arturo Villegas, que es de Abasolo, quedamos 1-1. Era goleador y ahí reafirmé mi visión de la portería”.

¿Cuántos goles metiste por temporada?

“Quiero decirte en la historia y estadística que hay del Irapuato, me ubican en el quinto lugar con 49, pero haciendo cuentas tengo más, tan sólo la primera metí 19, para la temporada 80 anoté 13 en la 83 logré 11, en la 84 hice 26 y me quedé a un gol de compartir el campeonato de goleo con Miguel Angel Casanova que hizo 26, este después vino a jugar con el Irapuato. Así que sumé 69 anotaciones, pero bueno está bien”.

En la historia del Irapuato: ¿Quién ocupa el primer lugar de goleo?

“Mira en número de anotaciones no recuerdo, pero el que figura como el goleador es el argentino “Tractor” Morales, le sigue Jaime Belmonte, Ligorio López, “Pelirojo” Ortiz, Mario Rey y tu servidor aparece empatado con Marco Antonio Sánchez Moya en el sexto lugar, que para mí es una gran satisfacción, un orgullo un logró importante en el balompié profesional”.

¿A qué entrenador le aprendiste más?

“A todos les aprendí algo, todos tienen sus formas y métodos pero te enseñan a pulir cualidades y corregir errores, entre ellos aparte de los que antes mencioné estuvieron: Magdaleno Mercado, Daniel Haro, Cerda Canela y Francisco Cisneros”

¿A qué edad dejaste de jugar profesionalmente?

“Entre los 29 y 30 años. Tuve oportunidad de jugar con el equipo Unión de Curtidores, me invitó Jorge Lizardo, había descendido ese año, pero me cotizaron mi carta muy alto los directivos del Irapuato, un millón de pesos que era mucho dinero, también me invitaron al Salamanca, pero ya lo que no quería era jugar con el compromiso que representaba ser profesional”.

¿Llegar a Salamanca te cambio la vida?

“Empecé otra etapa de mi vida, llegue a Salamanca a jugar con el equipo Hospital Regional de la Liga Petrolera y empiezo a trabajar a jugar sin presión y creo fue un gran acierto porque entró a trabajar a Pémex, se jugaba a buen nivel había otros compañeros como Ángel González, “Chino” Cendejas, Eduardo Cisneros entre otros. Ahí también estaba mi compradre “Kamamoto” Jiménez goleador, ahí también hice muchos goles”.

“También jugué en Transportes Peña, con Toño Gil, Amado Mercado y lo dirigía Justino Peña además de ganar muchos campeonatos, considero debí anotar más de 400 goles, eran unos equipazos.”.

¿En Irapuato con cuáles equipos jugaste?

“Con el Rastro que traía también muy buenos jugadores, fuimos campeones varias temporadas y también ahí fui goleador, lo dirigía “Chuy” mi hermano (q.e.p.d.), él compró los derechos del Guadalupe Victoria, también recuerdo que llegamos a ser campeones con Materiales Domínguez de Don Paz (q.e.p.d.), así como en la Mar-Bran entre otros y de ahí no llevó cuentas pero creo que si llegue a meter unos 200 goles”.

“El tiempo no perdona y llegamos a veteranos también siendo campeón y anota goles con Pollo Feliz, Pepo en este equipo estaba el “Willy” López, Teo Orozco, “Chuy” Montes, Sosa, “Rana” González, tu hermano Federico entre otros, era el equipo del Lic. Zúñiga”

¿Dónde juegas actualmente y cuántos goles llevas?

“Juego en el la categoría Oro del Club Riama que es para mayores de 58 años, el equipo se llama Prepa Salmantina, tengo seis años ahí es tipo uruguayo y he anotado más de 300 goles, así ha sido mi historia y mientras Dios me permita jugar lo seguiré haciendo”.

¿Recuerdas tu primer sueldo como futbolista profesional?

“Claro, en el Irapuatense cuyo directivo era Héctor Martínez, quien era buena persona me pagaban 1,600 pesos, después en el Irapuato, la primer temporada me dieron 12 mil pesos, posteriormente 16 mil, 22 y terminé ganando 45 mil pesos, no me fue mal, por eso estoy agradecido con el futbol”.

¿No te gusto ser entrenador?

“Si me hubiera gustado, pero me dedique a trabajar y mira no me equivoque ya me jubilé, vivo tranquilo aquí en Salamanca con mi familia y en paz. Pero sí fui auxiliar técnico del Salamanca con mi compadre “Kamamoto” en el 2002, haciendo mancuerna con Orlando Segura”.

¿Quién fue o fueron tus ídolos en el fútbol?

“Cómo centro delantero no hay otro que Hugo Sánchez, por sus cualidades para desmarcarse tocar el balón y anotar, eso no cualquiera lo hace, además a él su carácter le ayudó para sobresalir, creo que otro se hubiera venido”.

“Pero otro de mis ídolos a quien le aprendí y me enseñó mucho fue José Luis “Pirulete” Saldaña, “Médico” Reyes, Marino Guevara, “Fanta” Valadés, entre por él de cambio en un juego amistoso, el primero que jugaba con el Irapuato, el cual se realizó en San Miguel de Allende”.

¿Haz anotado más de mil goles?

“Pudiera ser no me había puesto a pensar pero como profesional y todos los equipos donde he jugado y juego puede ser que sí”.

¿Algo más que quisieras decir?

“Gracias a ustedes a NOTUS, por esta entrevista. Pero si quisiera hablar de mi equipo en la escuela primaria “Jesús R. Márquez”, donde fuimos campeones en dos ocasiones en el inter-primarias, equipo que dirigía el Maestro Jesús Villagómez, ahí empezó mi etapa como goleador y jugaba conmigo Dario Barajas, Juan Moreno y David “El Rey”, también jugué en la Liga A.C.J.M., en el equipo Victorino de las Fuentes”.

“Fuimos campeones de los Juegos Obreros en 1973 con el equipo El Águila y fui campeón goleador, anotando 20 tantos y Arturo Cano anotó 18, él jugaba para el equipo de la Del Monte. Yo tenía 12 goles, pero anoté 8 en un juego ante el Necaxa, esa es parte de mi historia, concluyó “El Chato” Durán.