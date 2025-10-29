Presidenta DIF Cuerámaro rinde informe: prioriza a los niños

Cuerámaro, Guanajuato.- Gisela Chávez Segura rindió su primer informe tras un año como presidenta del DIF Cuerámaro. Con servicios médicos, psicológicos y de nutrición, además de apoyo especializado, se ofrece acompañamiento integral a las familias cueramarenses, como el asistencia neurológica para el desarrollo de los niños.

La prioridad son los niños y personas en situación de vulnerabilidad, por lo que Gisela destacó que se tiene un enfoque humanista. “Estamos contigo” es un programa que asegura el seguimiento y escucha de las necesidades de los habitantes del municipio.

Más de mil 200 personas se beneficiaron con sesiones de rehabilitación y terapia física, contando también con un espacio de hidroterapia. Además de que más de 400 personas accedieron a servicios de salud integral a costos bajos, mil 400 consultas de psicología y 431 consultas en nutrición, especialmente en las comunidades.

Entre otros logros, el alcalde Humberto Hernández, profe Beto, expresó un fuerte agradecimiento a la dependencia. “El DIF es esa mano amiga que siempre está presente cuando alguien más lo necesita”, afirmó.