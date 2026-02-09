Descartan lluvias y prevén mañanas frías con calor de hasta 30 °C en Guanajuato

Observatorio Meteorológico de la UG anticipa ambiente seco y rachas de viento moderadas

Redacción Notus9 febrero, 2026

Guanajuato, Gto.- El Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG), dio a conocer el panorama climático esperado para esta semana en el estado, caracterizado por mañanas frescas, incremento gradual de las temperaturas durante el día y cielo despejado, sin posibilidad de lluvia.

De acuerdo con el especialista, durante las primeras horas del día persistirán temperaturas frías, particularmente en la zona norte de la entidad.

“En esta ocasión, no tenemos heladas, pero sí amanece el aire con temperaturas cercanas a los 10 °C en la zona norte, quizás 7 °C y 8 °C aproximadamente en los puntos más altos; mientras que, en el centro y sur, las temperaturas mínimas estarán oscilando cerca de los 12 °C”, comentó.

Agregó que ya comienza a percibirse un aumento en el calor durante el día. “Durante el fin de semana, se registraron temperaturas máximas cercanas a los 30 °C en las zonas más cálidas del estado, como Irapuato, León, incluso Guanajuato capital”, agregó el Mtro. Esquivel Longoria.

Esta semana, se espera que el aire se caliente a lo largo del día, debido a la presencia del cielo despejado, la ausencia de sistemas frontales y el potencial de precipitaciones que se mantiene muy bajo, por lo que prevalecerá un aire relativamente seco.

En cuanto al viento, se espera un ligero incremento para el martes, con ráfagas cercanas a los 30 km/h. Aunque no se trata de un fenómeno extraordinario, estas corrientes pueden generar una sensación térmica más fría durante las tardes y noches, por lo que se recomienda mantenerse abrigados.

Finalmente, Esquivel Longoria señaló que no se prevén condiciones meteorológicas extremas y añadió que el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la UG mantiene una vigilancia constante de los pronósticos, los cuales se actualizan de manera cotidiana para brindar información oportuna a la población.

La información detallada se puede consultar en el sitio web www.acaug.ugto.mx/.

